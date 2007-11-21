Brasil tuvo un susto pero finalmente le ganó a Uruguay en la eliminatoria

La selección brasileña de fútbol debió exigirse a fondo para superar las dificultades planteadas por un histórico rival y vencer por 2-1 en una vigorosa remontada a la de Uruguay gracias a dos anotaciones conseguidas por el delantero del Sevilla español Luis Fabiano. El encuentro disputado en el estadio Morumbí de Sao Paulo, ante 70.00 espectadores y válido por la cuarta jornada de las eliminatorias sudamericanas del Mundial de Sudáfrica 2010, comenzó con un Brasil volcado al ataque y queriendo tomar ventaja en el marcador. En la primera jugada de peligro, a los cuatro minutos de juego, Robinho, atacante del Real Madrid, exigió una buena defensa del portero Fabián Carini, quien después respondió también ante un lánguido remate de Maicon. El primer gol, sin embargo, fue para los "celestes" visitantes, que a los ocho minutos, en un centro desde la derecha de Maximiliano Pereira que Sebastián 'El Loco' Abreu capitalizó con un soberbio cabezazo. Abreu había desperdiciado dos minutos antes una clara oportunidad. En el minuto 12, Kaká disputó un balón divido con Walter Gargano y cayó en el área, pero el árbitro argentino Héctor Baldassi ignoró la falta y provocó la reacción airada de los "torcedores" (hinchas). En el resto del primer tiempo se vio a un Brasil afanado por conseguir el empate y aun sólido equipo uruguayo que, además de contener el avance de su rival, conseguía inquietar a la defensa brasileña con contragolpes de sus atacantes Abreu, Cristian Rodríguez y Luis Suárez. Antes de terminar la primera etapa, en una escapada por la franja derecha, el 'sevillista' Luis Fabiano soltó, sin aparente ángulo, un remate que pasó por entre las piernas de Carini e hizo explotar a la afición con el 1-1 parcial. En el segundo tiempo, a pesar de la motivación psicológica de los locales, Uruguay salió con la disposición de jugar de tú a tú, y de nuevo Suárez y Abreu llevaron peligro al arco defendido por Julio César, la figura del encuentro después del 'salvador' Luis Fabiano. A los 66 minutos, después de un "ida y vuelta" entre las zonas de peligro de ambos equipos, una maniobra de Maicon por la derecha, pasó por Kaká y terminó en un pase de Gilberto, que de nuevo encontró libre a Luis Fabiano para sellar el 2-1. El delantero, quien se sentía en casa después de ser ídolo en el Sao Paulo, celebró con su afición y, de paso, confirmó su lugar como titular en el equipo brasileño, privilegio del que excluyó a Vágner Love. La selección brasileña suma ahora ocho puntos, los mismos de Colombia, aunque con mejor saldo goleador, y se sitúa detrás del líder parcial, Argentina (9). Los técnicos realizaron cambios para "oxigenar" a sus equipos por el desgaste físico del encuentro abierto, lo que dejó como hecho más significativo la salida de los discretos Ronaldinho Gaúcho y Robinho. Un remate del recién ingresado Vicente Sánchez que rozó el travesaño, puso en aprietos a Julio César y calló a los aficionados, que sólo después del pitido final del argentino Baldassi pudieron celebrar a placer, pero con algunas dudas, la segunda victoria brasileña en las eliminatorias - Alineaciones: 2- Brasil: Julio César; Maicon (m.85, Daniel Alves), Juan, Alex, Gilberto; Mineiro, Gilberto Silva, Kaká, Ronaldinho Gaúcho (m.60, Josué); Robinho (m.61, Vágner Love) y Luis Fabiano. Seleccionador: Dunga. 1- Uruguay: Fabián Carini; Maximiliano Pereira, Diego Lugano, Diego Godín, Jorge Fucile; Walter Gargano, Alvaro González, Ignacio González (m.82, Carlos Bueno), Cristian Rodríguez; Luis Suárez (m.71, Vicente Sánchez) y Sebastián Abreu. Seleccionador: Oscar Washington Tabárez. Goles: 1-0, m.8: Abreu. 1-1, m.44: Luis Fabiano. 2-1, m.66: Luis Fabiano. Arbitro: El argentino Héctor Baldassi amonestó a los uruguayos A. González, Fucile, Suárez y Rodríguez. Incidencias: partido de la cuarta jornada de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de Sudáfrica 2010, disputado en el estadio Morumbí de Sao Paulo ante 70.000 espectadores.