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09 jul 2026 Actualizado 10:11

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Ciencia y medio ambiente

El Ministerio del Medio Ambiente entregará ayudas a damnificados en el Valle

El gobierno nacional dispuso de una partida de más de cinco mil millones de pesos en subsidios para la reparación de las viviendas que han resultado afectadas por el invierno en el Valle del Cauca.

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El gobierno nacional dispuso de una partida de más de cinco mil millones de pesos en subsidios para la  reparación de las viviendas que han resultado afectadas por el invierno en el Valle del Cauca.
 La mayor atención se centra en 11 municipios del departamento que han sufrido en mayor proporción las inclemencias de las lluvias, como son las poblaciones de Águila, Jamundí, Yotoco, El Dovio, Toro, Guacarí, Bolívar, Restrepo, La Unión, Buga y Andalucía.

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