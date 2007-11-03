Crecen las emergencias por las lluvias en el norte de Colombia

Por lo menos 2.200 familias damnificadas deja la emergencia invernal que se presenta en el sur del departamento de Sucre como consecuencia de la creciente de los ríos Cauca y San Jorge.La situación más delicada se registra en los municipios de San Marcos y San Benito Abad, donde la mayoría de los corregimientos y veredas se encuentran totalmente inundados.Plutarco Diazgranados, secretario del Interior del municipio de San Marcos, dijo que el desbordamientos del río San Jorge y de las ciénagas de la zona dejan cerca de mil familias damnificadas en corregimientos como Cuenca, Las Flores, La Isla, Caño de Carate y la Quebrada, así como las veredas de Mono Solo, El Torno y Las Parcelas de la Gloria, entre otras.Igualmente, sostuvo que barrios del casco urbano como Puerto López, San José, Mariano Álvarez, Veracruz y el Puente también están inundados.Ovidio Monterroza, jefe de la Oficina de Prevención y Atención de Desastres del municipio de San Benito Abad, sostuvo que el río Cauca vertió sus aguas en el complejo de ciénagas de la región y está provocando una emergencia que deja mas 1200 familias damnificadas en corregimientos como Doña Ana, el Limón, Jegua, San Juan, San Matías, Caño viejo, Sal si puedes, Tos no van y Ciénaga Nueva.Los organismos de socorro y las autoridades departamentales de Sucre permanecen en alerta máxima porque se prevé que la situación se siga agravando, ya que los ríos están aumentando sus niveles y las lluvias no cesan.Gobierno entrega desayunos y almuerzos para damnificados en Santa MartaEl gobierno nacional inició un programa masivo de asistencia alimentaria para los damnificados por el invierno en Santa Marta. Esta atención está dirigida a los hogares que perdieron los implementos necesarios para preparar su comida.A través de los comedores comunitarios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, se están suministrando 5 mil desayunos y 5 mil almuerzos a los habitantes de barrios marginales de la capital del Magdalena.El ministro de Protección Social, Diego Palacio, anunció que este fin de semana llegarán 10 mil mercados que se distribuirán 6 mil en Santa Marta y 4 mil en poblaciones como Aracataca y Zona Bananera.Agregó que se enviarán medicamentos para contrarrestar enfermedades respiratorias, lesiones en la piel e infecciones gastrointestinales. Estudio geológico para el Cerro de La PopaDe otra parte, el ministro del Interior, Carlos Holguín, se expresó preocupado por la crisis por lluvias que se está viviendo en varias regiones del país y consideró "de mucha atención" lo que sucede en Cartagena, donde decenas de personas han tenido que dejar sus viviendas por lluvias y deslizamientos.Holguín participó en una reunión en la que se analizó la situación de Cartagena, que afecta especialmente a los sectores populares.Dijo que en el sector de La Popa, donde se han reportado deslizamientos, se realizará un estudio geológico para conocer las condiciones del terreno y determinar si son necesarias mayores evacuaciones.