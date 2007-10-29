El congresista Eric Morris niega supuestos vínculos con los paramilitares

El representante a la Cámara por Sucre Erick Morris Taboada negó ante la Corte Suprema de Justicia que hubiera tenido vínculos con los grupos paramilitares que delinquían en su departamento.Durante la audiencia pública de juzgamiento que se adelanta en su contra, Morris Taboada desvirtuó los documentos y los testimonios recogidos por los magistrados, que lo involucrarían con las autodefensas.Desmintió haber conformado movimientos políticos o sociales cercanos a los líderes de las autodefensas, como lo advierten algunos testigos dentro del proceso.De igual manera, el congresista Morris Taboada reconoció que le entregó 80 millones de pesos a Jairo Castillo Peralta, alias "Pitirry", testigo clave en el proceso de la 'parapolítica', para que, según él, le dijera a la Corte Suprema, œla verdad sobre su inocencia en el caso.Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia tiene en su poder documentos y testimonios que relacionarían a Eric Morris y a sus ex abogados con un presunto soborno a "Pitirry".Por su parte, el ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso dijo que nunca se reunió ni conoció al congresista Morris Taboada. Agregó que tampoco recuerda haber tenido bajo su mando a los testigos Jairo Castillo Peralta, alias "Pitirry", ni a Libardo Duarte, alias "Bam Bam".Eric Morris Taboada fue el primer congresista en ser capturado, en noviembre de 2006, por sus presuntos vínculos con los ex jefes paramilitares de Sucre, Edward Cobos Téllez, alias "Diego Vecino" y Rodrigo Mercado Peluffo, alias "Cadena".