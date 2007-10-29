Mancuso afirma que el ex presidente Pastrana utilizó paramilitares para contener a las Farc

El ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso dijo que tuvo dos acercamientos con congresistas y dirigentes políticos costeños, adicionales al encuentro que dio origen a la firma del "Acuerdo de Ralito".Durante el juicio que se adelanta contra el representante a la Cámara por Sucre, Eric Morris Taboada, por sus presuntos vínculos con las autodefensas, Mancuso sostuvo que Julio Manzur, Zulema Jattin y Reginaldo Montes lo contactaron para alcanzar un acuerdo político.El objetivo de ese pacto, a través del que llamó "el sindicato", era que las autodefensas respaldaran al candidato de los tres dirigentes políticos de Córdoba, para alcanzar la gobernación del departamento en 2003.Según Salvatore Mancuso, los dirigentes políticos liberales Juan Manuel López Cabrales, Musa Bessaile y Libardo López Cabrales también lo buscaron para alcanzar pactos políticos.Mancuso aseguró que con el senador Juan Manuel López Cabrales incluso alcanzó un pacto burocrático, que el congresista incumplió, y que luego ocasionó un impasse durante el proceso de paz de los paramilitares con el gobierno nacional.El ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso agregó que el gobierno del ex presidente Andrés Pastrana utilizó a los paramilitares para contener a las Farc en el norte del país, mientras en el sur del territorio nacional negociaba con los cabecillas del grupo armado ilegal