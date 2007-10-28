La MOE detecta varias irregularidades en jornada electoral

La Misión de Observación Electoral (MOE) entregó un reporte de irregularidades electorales en diferentes regiones del país y expresó preocupación por varios hechos que alteran el desarrollo de la jornada.Entre las anomalías detectadas por sus observadores en el país se destaca que en corregimiento de Zapata, en Majagual, Sucre, el delegado de la Registraduría impidió la presencia del observador electoral y le ordenó a los jurados de votación la firma inicial del formulario E-14.Dicho formulario deben firmarlo los jurados de mesa una vez culmine la votación y se realice el primer escrutinio, dijo Pedro Santana, coordinador de la MOE.Monseñor Héctor Fabio Henao, secretario de Pastoral Social de la Iglesia Católica, que acompaña a la MOE, dijo que también en Sucre, municipio de San Onofre, varios electores llegaron con los tarjetones ya marcados. Hace una semana varios pobladores de San Onofre se tomaron la registraduría local para denunciar que había una retención de cerca de mil 500 cédulas.La MOE también expresó preocupación por hechos de violencia atribuidos a las Farc en la costa Pacífica nariñense, en varios municipios de Antioquia, en Caldas y Putumayo, entre otros."En Ituango, Peque y Dabeiba, en el sur de Urabá, en Turbo y otros sitios de la región se han presentado presiones de guerrilleros paramilitares no desmovilizados y otros grupos emergentes", dijo monseñor Henao, quien expresó que además hay baja participación por problemas de orden público en los municipios del oriente antioqueño Nariño, Argelia, San Francisco y San Luis.De otro lado varios observadores de la MOE han tenido dificultades con la organización electoral para ejercer su veeduría ciudadana, especialmente en la Comuna 9 de Medellín, el puesto de Coruniversitaria en Ibagué, en el municipio tolimense de Coello y en sectores del departamento de Sucre.