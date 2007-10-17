Paraguay ganó 1-0 y frenó en seco a Uruguay por las eliminatorias mundialistas

La selección paraguaya de fútbol sacó una apretada victoria ante su similar de Uruguay por 1-0 en un reñido partido de la segunda jornada de las eliminatorias sudamericanas del Mundial de Sudáfrica 2010. Nelson Haedo (Borussia Dortmund, ALE) marcó en el minuto 14 el único tanto del partido, disputado en el estadio Defensores del Chaco de Asunción antes unos 25.000 espectadores, tras completar una brillante jugada individual de Salvador Cabañas (América, MEX). Con el resultado, Paraguay logró su primer triunfo tras empatar el sábado anterior (0-0) ante Perú, mientras que Uruguay, que venía de golear 5-0 a Bolivia, acusó su quinta derrota en los partidos de eliminatorias mundialistas disputadas en Asunción desde 1957. La selección guaraní salió decidida al campo, presionando al equipo charrúa en su propia puerta y, con el tándem ofensivo integrado por Salvador Cabañas y Nelson Haedo, atormentó a una mal parada defensa rival. En el minuto 5, un saque de esquina colocado sobre el segundo palo fue cabeceado por Cristian Riveros, pero el portero Fabián Carini (Real Murcia, ESP) sacó a medias ante el mismo jugador, que perdió pié en la disputa del balón. El encuentro de Haedo con Cabañas en la cabecera del área del meta Carini y los fallos en la salida por las bandas de los jugadores uruguayos parecían premonitorios del tanto de apertura. Cabañas interceptó una mala entrega en la salida charrúa, dejó en el camino a Lugano y cruzó el balón ante la desesperada salida de Carini para que Haedo rematase casi a placer, en el minuto 14. Con el correr de los minutos, el combinado uruguayo ajustó el marcaje en defensa, pero antes que acercarse a la portería local se ocupó más en cortar el circuito entre Cristian Riveros y los puntas de lanza paraguayos. El "cebolla" Cristian Rodríguez fue neutralizado por el despliegue físico de los hombres de la zona media de Paraguay, por lo que los delanteros uruguayos Luis Suárez y Diego Forlán no tuvieron espacios suficientes para hilvanar jugadas de riesgo. En la primera y única acción clara de gol de los uruguayos, Rodríguez entró en carrera al área, interceptó un pase de Forlán (Atlético de Madrid) y sacó un potente remate que se estrelló en el cuerpo del meta paraguayo, Justo Villar, en el minuto 42. En la complementaria, Uruguay trató de llevar la disputa por el control del balón en la zona media, lo que obligó a los locales paraguayos a ensayar remates de media distancia para tratar de abrir la defensa uruguaya. El técnico uruguayo, Oscar Tabárez, comenzó a mover su banca con el ingreso de Vicente Sánchez por el apagado Luis Súarez, mientras que el estratega de Paraguay, Gerardo Martino, mandó a las duchas al goleador de la jornada para que entrase Oscar "Tacuara" Cardozo. En la tercera jornada, que se disputará entre el 17 y el 18 de noviembre, Uruguay recibirá a Chile, mientras que Paraguay hará lo propio ante Ecuador; cuatro días después los charrúas visitarán a Brasil y los guaraníes a Chile, en partidos de la cuarta jornada, la última de este año. Alineaciones: 1 - Paraguay: Justo Villar; Denis Caniza, Julio Cáceres, Paulo da Silva, Claudio Morel; Edgar Barreto (m.81 Jonathan Santana), Enrique Vera, Víctor Cáceres, Cristian Riveros; Salvador Cabañas (m.79 Jorge Achucarro) y Nelson Haedo (m.65 Oscar Cardozo). Entrenador: Gerardo Martino. 0 - Uruguay: Fabián Carini; Diego Lugano, Andrés Scotti, Diego Godín, Maximiliano Pereira; Diego Pérez (m.67 Alvaro González), Pablo García, Cristian Rodríguez (m.79 Carlos Bueno), Jorge Fucile; Luis Suárez (m.62 Vicente Sánchez) y Diego Forlán. Entrenador: Oscar Tabárez. Gol: 1-0, m.14: Nelson Haedo Arbitro: Héctor Baldassi, de Argentina, asistido por sus compatriotas Rodolfo Otero y Ricardo Casas. Amonestó a Cristian Rivero (m.32), Pablo García (m.46), Diego Pérez (m.50), Nelson Haedo (m.54) y Maximiliano Pereira (m.73) Incidencias: Partido de la segunda jornada de las eliminatorias sudamericanas del Mundial de Sudáfrica 2010, disputado en el estadio Defensores del Chaco, en Asunción, ante unos 25.000 espectadores