A la deriva excursión de 18 estudiantes en la isla de San Andrés por problemas con agencia de viajes

Un grupo de 18 estudiantes de bachillerato de un colegio bogotano están a la deriva en la isla de San Andrés, luego de perder el vuelo que los regresaría a la capital del país por la demora en el pago de un impuesto hotelero por parte de la agencia que les vendió el paquete de viaje.Los padres de familia de los menores denunciaron en Caracol Radio que sus hijos no pudieron salir a tiempo del hotel en el que se hospedaban en San Andrés porque la agencia de viajes Grupo Welcome no envió a tiempo una constancia del pago de impuestos hoteleros que les permitiera a los jóvenes salir a paz y salvo del hotel.Sin embargo, Caracol Radio dialogó con Yadira Díaz representante de la agencia de viajes Grupo Welcome quien señaló que la razón por la que los estudiantes perdieron el vuelo fue porque bajaron tarde a la recepción del hotel para realizar el proceso de salida.La representante de la agencia de viajes dijo no tener ninguna solución para los 18 estudiantes, porque hasta ahora no hay espacio en el hotel debido a que es temporada alta y además la aerolinea en la que se hicieron las reservas de viajes no tiene cupos para pasajeros.De todas formas, la preocupación embarga a los padres de familia porque no saben cuando regresarán sus hijos y mientras tanto permanecen a la deriva en la Isla San Andrés.