Fiscalmente Rionegro es el municipio más sobresaliente de Colombia, dice el gobierno
Por su capacidad para autofinanciar proyectos, por el manejo dado a la deuda pública y a las transferencias territoriales, por la generación de recursos propios, su nivel de ahorro e inversión, el municipio antioqueño de Rionegro y el departamento del Atlántico fueron destacados por Planeación Nacional como los entes territoriales más sobresalientes del país en materia de desempeño fiscal
Por su capacidad para autofinanciar proyectos, por el manejo dado a la deuda pública y a las transferencias territoriales, por la generación de recursos propios, su nivel de ahorro e inversión, el municipio antioqueño de Rionegro y el departamento del Atlántico fueron destacados por Planeación Nacional como los entes territoriales más sobresalientes del país en materia de desempeño fiscal.En la escala de uno a cien, en donde 100 es la mejor nota, Rionegro obtuvo la calificación más alta entre mil 79 municipios evaluados por su gestión fiscal en el 2006, al obtener 86,98 puntos. A Rionegro le siguieron las municipalidades de Nobsa y Chía. Las últimas posiciones fueron ocupadas por Coyaima; Valparaiso y Guamal.Entre los departamentos, Atlántico obtuvo la mejor nota con 71,2 puntos. Al último lugar, con una calificación de 40,2 puntos, fue relegado el departamento del Chocó.El informe de Planeación destaca a Medellín, con una puntuación de 77,50, como la ciudad capital como la de mejor desempeño fiscal en el 2006. Le siguieron Yopal y Bogotá. Las de peor gestión fueron Puerto Carreño, Santa Marta y Cúcuta.El año pasado mejoran de nota Valle, Santander, Bolívar, Quindio, Huila; Sucre, Caldas, Meta, Cundinamarca, César, Antioquia y Atlántico y empeoraron San Andrés, Amazonas, Vaupés, Guanía, Putumayo, Vichada, Magdalena; Cauca, Caquetá, Tolima, Arauca, Nariño, Córdoba, Guajira, Guaviare, Norte de Santander, Boyacá, Risaralda y Casanare.El estudio señala que Antioquia; Cundinamarca y Valle son los departamentos de mayores ingresos pero Casanare, Guanía y Arauca son las primeras regiones del país con el mayor ingreso por habitante.Casanare, Arauca y Guanía son, según Planeación Nacional; los departamentos que más invierten por habitante y los más endeudados, Valle del Cauca, Cundinamarca y Santander.