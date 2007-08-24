Fiscalmente Rionegro es el municipio más sobresaliente de Colombia, dice el gobierno

Por su capacidad para autofinanciar proyectos, por el manejo dado a la deuda pública y a las transferencias territoriales, por la generación de recursos propios, su nivel de ahorro e inversión, el municipio antioqueño de Rionegro y el departamento del Atlántico fueron destacados por Planeación Nacional como los entes territoriales más sobresalientes del país en materia de desempeño fiscal.En la escala de uno a cien, en donde 100 es la mejor nota, Rionegro obtuvo la calificación más alta entre mil 79 municipios evaluados por su gestión fiscal en el 2006, al obtener 86,98 puntos. A Rionegro le siguieron las municipalidades de Nobsa y Chía. Las últimas posiciones fueron ocupadas por Coyaima; Valparaiso y Guamal.Entre los departamentos, Atlántico obtuvo la mejor nota con 71,2 puntos. Al último lugar, con una calificación de 40,2 puntos, fue relegado el departamento del Chocó.El informe de Planeación destaca a Medellín, con una puntuación de 77,50, como la ciudad capital como la de mejor desempeño fiscal en el 2006. Le siguieron Yopal y Bogotá. Las de peor gestión fueron Puerto Carreño, Santa Marta y Cúcuta.El año pasado mejoran de nota Valle, Santander, Bolívar, Quindio, Huila; Sucre, Caldas, Meta, Cundinamarca, César, Antioquia y Atlántico y empeoraron San Andrés, Amazonas, Vaupés, Guanía, Putumayo, Vichada, Magdalena; Cauca, Caquetá, Tolima, Arauca, Nariño, Córdoba, Guajira, Guaviare, Norte de Santander, Boyacá, Risaralda y Casanare.El estudio señala que Antioquia; Cundinamarca y Valle son los departamentos de mayores ingresos pero Casanare, Guanía y Arauca son las primeras regiones del país con el mayor ingreso por habitante.Casanare, Arauca y Guanía son, según Planeación Nacional; los departamentos que más invierten por habitante y los más endeudados, Valle del Cauca, Cundinamarca y Santander.