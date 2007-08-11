Nueva emergencia invernal en la región de La Mojana sucreña

Las autoridades de la región de la mojana, al sur del departamento deSucre, informaron que una nueva y muy grave emergencia seregistra en esta zona del país como consecuencia de la fuerte creciente delrío Cauca. El alcalde del municipio de Majagual, Francisco Gómez Osorio, confirmó queel río arrasó con gran parte de las obras que recientemente el Instituto de Vías construyó para controlar las inundaciones. "Las obras terminadas hace un mes fueron arrasadas por la creciente", señaló el alcalde. El río Cauca se llevó el muro de contención cuya construcción se terminóel pasado 16 de julio. De inmediato el agua comenzó a inundar las poblaciones de Guaranda y Majagual. Autoridades y habitantes de la región temen que esta emergencia pueda sermayor a la última, si se tiene en cuenta que la temporada invernal de lasegunda mitad del año es mas fuerte que la primera y además los afluentesdel Cauca están están crecidos.