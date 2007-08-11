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09 jul 2026 Actualizado 10:07

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Ciencia y medio ambiente

Nueva emergencia invernal en la región de La Mojana sucreña

Las autoridades de la región de la mojana, al sur del departamento deSucre, informaron que una nueva y muy grave emergencia seregistra en esta zona del país como consecuencia de la fuerte creciente delrío Cauca.

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Las autoridades de la región de la mojana, al sur del departamento de
Sucre, informaron que una nueva y muy grave emergencia se
registra en esta zona del país como consecuencia de la fuerte creciente del
río Cauca.

El alcalde del municipio de Majagual, Francisco Gómez Osorio, confirmó que
el río arrasó con gran parte de las obras que recientemente el Instituto de Vías
construyó para controlar las inundaciones. "Las obras terminadas hace un mes fueron arrasadas por la creciente", señaló el alcalde.

El río Cauca se llevó el muro de contención cuya construcción se terminó
el pasado 16 de julio. De inmediato el agua comenzó a inundar las poblaciones de Guaranda y Majagual.

Autoridades y habitantes de la región temen que esta emergencia pueda ser
mayor a la última, si se tiene en cuenta que la temporada invernal de la
segunda mitad del año es mas fuerte que la primera y además los afluentes
del Cauca están están crecidos.

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