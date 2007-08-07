La Defensoría del Pueblo advierte sobre riesgos para las elecciones en 26 departamentos

Tras un año de investigaciones en las regiones donde se han efectuado denuncias electorales, la Defensoría del Pueblo alertó sobre el peligro en que se encuentra el proceso democrático en varios municipios de 26 departamentos.El organismo efectuó una evaluación y entregará al gobierno a finales de este mes las conclusiones del informe, en el cual se informa que dichos municipios están en "alto riesgo" de ser afectados por el accionar de los grupos armados ilegales.El estudio dice que 7 departamentos en el norte del país tienen una confrontación territorial entre las Farc y las 'bandas emergentes', por lo cual se genera riesgo para los candidatos y los electores.La acción armada de las Farc, el Eln y las estructuras ilegales emergentes que surgieron tras la desmovilización de las autodefensas, se podría intensificar en la recta final de la actual coyuntura electoral, dado el œinterés de estas organizaciones por acceder o mantener el indirecto control político en las regiones. Según el defensor del Pueblo, Volmar Pérez, el informe del Sistema de Alertas Tempranas descrito en el ‘mapa de riesgos’ dice que se atentaría contra el regular desarrollo de los comicios regionales del próximo 28 de octubre por presiones y amenazas."Previo a estas elecciones hay actos de presión, constreñimiento, amenazas, hostigamientos y acciones proselitistas en las diferentes regiones que van contra el buen desarrollo de las elecciones", aseguró Pérez.Así mismo señaló que la “disputa territorial” entre los grupos armados ilegales es otra de las situaciones que rodean las próximas elecciones, circunstancia que se presenta en el norte, sur y oriente del país. Las zonas que podrían ser afectadasEn Antioquia varias organizaciones como lo son las bandas emergentes han hecho efectivas amenazas y ejercen presiones, las Farc podrían llevar a cabo acciones que alteren el orden público en los municipios de San Francisco, Argelia, Son Son y YarumalEn materia de orden público en el país en departamentos como Caquetá Huila y Putumayo el principal factor de riesgo es la presencia de las Farc.En la costa caribe se ha evidenciado que la guerrilla busca recuperar terrenos y ejercer control social y político en algunos departamentos, Guajira, Cesar, Magdalena, Atlántico, Bolívar, Sucre y Córdoba.Según el informe, en el departamento del Tolima œes factible que haya amenazas y actos de violencia por parte de la guerrilla de las Farc, en municipios como Planadas, Río blanco, Chaparral y en menor grado Ibagué".En Caldas los municipios que presentan mayor riesgo según lo señala la Defensoría son Riosucio y Supia.El estudio estableció que enfrentamientos entre guerrilleros, bandas emergentes y grupos armados al servicio del narcotráfico, son la principal amenaza los departamentos de Nariño, Valle del Cauca y Cauca. Sigue siendo preocupante la situación del municipio de Doncello en Caquetá, donde fueron asesinados dos concejales.La Defensoría revela que en el oriente del país el riesgo es la confrontación entre las Farc y el Eln, en Santander la preocupación está en los grupos emergentes.