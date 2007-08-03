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09 jul 2026 Actualizado 10:07

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Salud y bienestar

La Procuraduría investiga a 542 educadores por abuso sexual y maltrato a alumnos

Por orden del procurador general de la Nación, Edgardo Maya, sus delegados a nivel regional y distrital asumieron las 542 quejas por abuso sexual y maltratos cometidos por profesores a sus alumnos

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Por orden del procurador general de la Nación, Edgardo Maya, sus delegados a nivel regional y distrital asumieron las 542 quejas por abuso sexual y maltratos cometidos por profesores a sus alumnos.
Según el Ministerio Público, el departamento de Cundinamarca es el que más quejas registra ante la Procuraduría. Les siguen los departamentos de Boyacá, Meta y Santander.
En contraposición, el departamento de Córdoba es el único que no registra quejas relacionadas con vulneración de los derechos de los niños y las niñas por abuso sexual y maltrato por parte de profesores.
En los departamentos de Caquetá Chocó y Sucre tan solo registran un proceso. El jefe del ministerio público solicitó que a partir de la fecha todos los procesos que lleguen a la oficinas de control interno de las alcaldías y gobernaciones deberán ser remitidas de inmediato a la Procuraduría.
Asi mismo hizo un llamado a los padres de familia y a la comunidad educativa para que denuncien cualquier conducta relacionada con abuso sexual y el maltrato a menores de edad en las Procuradurías Provinciales, Regionales y en la sede principal en Bogotá.

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