Ex congresistas vinculadas a parapolítica anuncian que 'prenderán ventilador' en la Fiscalía

Las ex congresistas Eleonora Pineda y Muriel Benito-Revollo se acogerán a la figura de la sentencia anticipada por su vinculación con la parapolítica y contarán todo cuanto saben en torno al escándalo, incluyendo la participación de varios dirigentes políticos todavía no mencionados por los nexos con grupos paramilitares.Caracol Radio estableció que las dos ex representantes a la Cámara, detenidas en la cárcel del Buen Pastor en Bogotá, solicitaron a la Fiscalía a través de sus abogados que aceptan la sentencia anticipada, que les reduciría sus penas, a cambio de revelar toda la verdad sobre el escándalo de la parapolítica.Pineda, quien fuera representante del departamento de Córdoba por un movimiento uribista, fue detenida en Bogotá el pasado 14 de mayo. El ex comandante de las AUC, Salvatore Macuso, en las versiones libres rendidas ante los fiscales de Justicia y Paz, expresó que Pineda hacía las funciones de nexo entre varios sectores del Congreso y los paramilitares."Fueron muchos los representantes y senadores de casi todos los partidos que me pedían la concertación de citas en Ralito", dijo Pineda en una oportunidad. Ahora, según estableció Caracol Radio, contará en la Fiscalía quienes fueron, cómo se lograron acuerdos y de qué manera se beneficiaron de una u otra manera.Por su parte, Muriel Benito-Revollo fue representante de Sucre por el Partido Conservador y su candidata al Senado en las elecciones de 2006.Fue capturada en Bogotá el 15 de noviembre de 2006 luego de incumplir algunas citaciones para rendir indagatoria por sus nexos con la parapolítica.Benito-Revollo contará en la Fiscalía cuales eran los nexos de diferentes dirigentes políticos de la Costa Atlántica con los grupos paramilitares de Rodrigo Pelufo (alias Cadena) y de Diego Vecino.Rocío Arias también 'prenderá ventilador' en la parapolíticaLa ex congresista Rocío Arias anunció que si es llamada a la Fiscalía General para responder por la parapolítica también prenderá el ventilador sobre los nexos entre políticos y paramilitares, que de manera directa o indirecta comprometen al gobierno del presidente Alvaro Uribe.Dijo estar de acuerdo con la detenidas ex representantes Eleonora Pineda y Muriel Benito-Revollo, quienes pedirán sentencia anticipada y contarán todo cuanto les consta sobre los nexos de la parapolítica, porque el gobierno no puede hacerse el de vista gorda en un asunto que de una y otra manera lo afecta y lo benefició.Arias consideró que dentro de unos pocos días será llamada a rendir una versión libre y pedirá que se confronte las declaraciones de los ex comandantes paramilitares Salvatore Mancuso y Ernesto Báez, según las cuales dieron órdenes para que en algunos pueblos de su influencia se votara por su candidatura a la Cámara por Antioquia (2002-2006)."Salimos elegidas con Alvaro Uribe, con sus programas y sus banderas y le ayudamos, y no se puede entender que los votos dados por nosotras sean malos y los mismos sean buenos para otros", dijo la ex congresista a Caracol Radio.Dijo que todavía hay muchos dirigentes políticos que se nutrieron del paramilitarismo, gozaron de sus favores y obtuvieron resultados pero están agazapados en el gobierno o en el Congreso, camuflados y sin poner la cara.Agregó que respalda la posición de sus ex colegas Pineda y Benito-Revollo, pues están abandonadas por un gobierno al que le sirvieron, que las utilizó, que recibió sus votos y que se benefició de su labor como congresistas para resolver el proceso de paz con los paramilitares.