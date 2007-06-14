Preocupación en Chocó y Sucre por proliferación de culebras

Por lo menos seis personas damnificadas por el invierno en la región de La Mojana, han sido víctimas de la mordeduras de serpientes que como consecuencia de las inundaciones han comenzado a moverse por los cascos urbanos. En Chocó las culebras también amenazan a los habitantes de Riosucio y Carmen del DariénEstas personas han sido atendidas en los hospitales de los municipios de Majagual y Sucre Sucre, y una de ellas por su delicado estado de salud tuvo que ser remitido de urgencia al hospital regional de Sincelejo.Las autoridades de municipios como Guaranda, Majagual y Sucre Sucre creen que el número de mordidos es mayor porque muchas personas afectadas no acuden a centros asistenciales sino que buscan ser atendidos por curanderos tradicionales o los llamados teguas.De otro lado, el invierno no da tregua en el departamento de Sucre, donde además de la emergencia en la región de La Mojana, se le suma la inundación de por lo menos cincuenta viviendas en el municipio de Coveñas como consecuencia del desbordamiento del arroyo Amansa Guapo .De otro lado en Sincelejo y en por lo menos otros siete municipios de Sucre se presentó un apagón por más de cuatro horas por una falla técnica en una subestación eléctrica y la caída de redes de energía consecuencia de una tormenta eléctrica y fuertes vientos que en la madrugada de hoy azotó a gran parte del departamento.