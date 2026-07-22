Tormenta tropical Bertha toca tierra en el sur de Estados Unidos

La llegada de la tormenta a Luisiana, sur de Estados Unidos, ha causado la cancelación de decenas de vuelos desde Puerto Rico. (Foto: Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos)

El Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) de Estados Unidos confirmó que la tormenta tropical Bertha tocó tierra en el sureste de Luisiana, acompañada de vientos de hasta 75 kilómetros por hora e intensas precipitaciones, que amenazan con generar inundaciones repentinas aisladas.

“Las imágenes por satélite indican que el centro de la tormenta tropical Bertha tocó tierra cerca del Área de Gestión de la Vida Silvestre de Biloxi, en la localidad de St. Bernard (Luisiana)”, informó el NHC en su último boletín.

Bertha hizo su entrada a tierra alrededor de las 2PM hora local.

El NHC emitió avisos de tormenta tropical en Nueva Orleans y el lago Pontchartrain, ubicado al norte de la ciudad, y fuente principal de la inundación catastrófica que sumergió gran parte de la ciudad al paso del huracán Katrina en 2005.

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Además, levantó advertencias desde el oeste de Morgan City, en Luisiana, hasta Sargent, en Texas, y prevé que las condiciones de tormenta tropical predominen en el área hasta dentro de 36 horas.

La tormenta presenta vientos máximos sostenidos de 75 kilómetros por hora (45 millas) y traerá volúmenes de lluvia de 15,2 centímetros (6 pulgadas) “hasta el viernes a lo largo del centro y oeste de la costa del Golfo, desde el noroeste de Florida hasta el sur de Texas”.

Esta cantidad de lluvia “puede producir inundaciones repentinas aisladas, especialmente en áreas urbanas”.

Sin embargo, el director adjunto del NHC, Jamie Rhome, informó en un video de que la mayor actividad, en forma de lluvias intensas, se encuentra “muy desplazada hacia el sur” con respecto al centro de la tormenta gracias a los vientos del norte, lo que alejará el grueso del temporal de la costa de Luisiana.

Vuelos retrasados o cancelados

Más de una decena de vuelos sufrieron cancelaciones o retrasos en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín (SJU), en Puerto Rico, debido a las condiciones climatológicas adversas que impactan el este de Estados Unidos y 1.557 pasajeros resultaron afectados, según informó Aerostar, empresa que administra las instalaciones aéreas.

Las cancelaciones en el aeropuerto de Puerto Rico se deben a la tormenta tropical Bertha.

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Según la operadora Aerostar Holdings, las aerolíneas Frontier y JetBlue cancelaron o retrasaron los vuelos desde y hacia Puerto Rico F9 3378, F9 3937 y F9 1726, y los B6 0303, B6 0433, B6 2389, B6 1726, B6 1089, B6 0761, B6 2601, B6 0562, B6 0904, B6 2154, B6 2537 y B6 1048.

De acuerdo a las autoridades de aviación, los destinos afectados son Florida, Filadelfia, Boston, Connecticut, Nueva York y República Dominicana.

Las proyecciones

Por el paso de la tormenta, formada el lunes, habrá marea de hasta 4 pies de altura (más de 1 metro), con marejadas que causarán “condiciones de oleaje y corrientes marinas que amenazan la vida”, añadió el pronóstico.

El último boletín muestra que Bertha recorrerá la costa sur de Luisiana antes de adentrarse en Texas, momento en que comenzará transformarse en una depresión la mañana del viernes 24 de julio.

Bertha es el segundo ciclón con nombre de la actual temporada de huracanes en el Atlántico, donde el 17 de junio se formó la tormenta Arthur, que dejó lluvias en Texas.

La Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, en inglés) de Estados Unidos rebajó el 8 de julio su previsión para la temporada de huracanes en el Atlántico al estimar que se formarán nueve este año, por debajo del promedio histórico, ante el fortalecimiento del fenómeno climático El Niño.



