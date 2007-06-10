Se agudiza la emergencia invernal en la región de La Mojana
Se agudiza la emergencia invernal en la región de La Mojana
Por Jorge VelásquezLa ola invernal deja hasta el momento 13.400 familias damnificadas, con pérdidas materiales representadas en cultivos, vías y viviendas destruidas, calculadas en 500 mil millones de pesos, que enfrenta la región desde hace 15 días , al sur de los departamentos de Sucre y Bolivar.La situación cada día se hace más dramática porque las lluvias y los niveles de caños, ciénagas y los ríos Cauca, San Jorge y Magdalena se incrementan de forma preocupante.Las familias damnificadas han tenido que ser reubicadas en albergues provisionales, los cuales también se están inundando lo que ha obligado a las autoridades a trasladarlos a municipios como Magangué en el departamento del Bolívar.Las ayudas que son enviadas por el gobierno departamental y nacional han resultado insuficientes, teniendo en cuenta la magnitud de la tragedia y el alto número de personas afectadas.De otra parte las autoridades y habitantes de la región coinciden en manifestar que la necesidad más urgente que tienen es la falta de alimentos y medicinas para combatir las epidemias que se presentan por la emergencia.Además los alcaldes de la región afirman que las obras y la infraestructura que se han realizado para contener las crecientes han sido lo suficiente contundentes, porque la afluentes siguen inundando vastas extensiones de cultivos de arroz y poblaciones. Debido a esta razón se anunció que el presidente Alvaro Uribe y su equipo de gobierno visitarán en las próximas horas a la región.