Se agudiza la emergencia invernal en la región de La Mojana

Por Jorge VelásquezLa ola invernal deja hasta el momento 13.400 familias damnificadas, con pérdidas materiales representadas en cultivos, vías y viviendas destruidas, calculadas en 500 mil millones de pesos, que enfrenta la región desde hace 15 días , al sur de los departamentos de Sucre y Bolivar.La situación cada día se hace más dramática porque las lluvias y los niveles de caños, ciénagas y los ríos Cauca, San Jorge y Magdalena se incrementan de forma preocupante.Las familias damnificadas han tenido que ser reubicadas en albergues provisionales, los cuales también se están inundando lo que ha obligado a las autoridades a trasladarlos a municipios como Magangué en el departamento del Bolívar.Las ayudas que son enviadas por el gobierno departamental y nacional han resultado insuficientes, teniendo en cuenta la magnitud de la tragedia y el alto número de personas afectadas.De otra parte las autoridades y habitantes de la región coinciden en manifestar que la necesidad más urgente que tienen es la falta de alimentos y medicinas para combatir las epidemias que se presentan por la emergencia.Además los alcaldes de la región afirman que las obras y la infraestructura que se han realizado para contener las crecientes han sido lo suficiente contundentes, porque la afluentes siguen inundando vastas extensiones de cultivos de arroz y poblaciones. Debido a esta razón se anunció que el presidente Alvaro Uribe y su equipo de gobierno visitarán en las próximas horas a la región.