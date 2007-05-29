Capturan en Bogotá a otro implicado en parapolítica

Por orden de una fiscal de la Unidad de Derechos Humanos fue capturado el asesor jurídico de la alcaldía de San Antonio de Palmitos, departamento de Sucre, Pablo Martínez.La aprehensión se produjo en las últimas horas dentro del proceso que se sigue por el llamado escándalo de la parapolítica.Pablo Martínez se desempeñaba como abogado defensor de la alcaldesa de San Antonio de Palmito, Greisi Zulai Díaz, investigada dentro del mismo proceso bajo el delito de concierto para delinquir, pero que gracias a una acción de habeas corpus recuperó su libertad.La detención fue adelantada por agentes de la Sijin. El abogado es trasladado hacia los calabozos de la policía judicial, donde permanecerá mientras se le define su situación jurídica.