Acusan a los primeros dirigentes sucreños por parapolítica

La fiscalía quinta de la unidad nacional de derechos humanos llamó a juicio a tres diputados del departamento de Sucre y otros tres dirigentes políticos de la región , sindicados del delito de concierto para delinquir y vinculados con en el proceso de la parapolitica.Los cobijados con la decisión son los diputados Angel Villarreal Barragán, Jhony Villa Uparela y Walberto Estrada Padilla, y la ex congresista Muriel Benito Revollo, y los ex candidatos a la cámara de representantes Antonio Martínez y Pedro Pestana.Los tres diputados permanecen detenidos en la cárcel La Picota de Bogotá, mientras que los dos ex candidatos a la Cámara de Representantes, desde el año anterior, se entregaron a las autoridades del resguardo indígena de San Andrés de Sotavento, Córdoba, con la pretensión de ser procesados por la justicia especial indígena.Por su parte la ex parlamentaria Benito Revollo está detenida en la cárcel el Buen Pastor en Bogotá. Dentro del mismo proceso está vinculado el ex diputado Nelson Stan Berrío quién se acogió a sentencia anticipada y permanece recluido en la cárcel del municipio de Corozal, Sucre.A estas personas la fiscalía les había iniciado investigación desde el año pasado porque sus nombres aparecieron en el computador del ex jefe paramilitar “Jorge 40”.