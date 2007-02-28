Antioquia y Bogotá se quedaron con la mayor 'tajada' del Plan de Desarrollo

Con 16 billones 800 mil millones de pesos, Antioquia será el más beneficiado con la distribución del programa de inversiones del Plan Nacional de Desarrollo que se discute en el Congreso de la República.El reparto de lo que serán los 228 billones 600 mil millones de pesos que contempla el Plan para los próximos cuatro años, fue revelado por el Departamento Nacional de Planeación. La distribución de los recursos se hizo con base en el censo de población del 2005 que adelantó el Dane atendiendo población, necesidades básicas de sus habitantes y con el objeto de reducir los niveles de pobreza..Bogotá, con 15 billones 300 mil millones será la segunda región más beneficiada seguida del departamento de Santander que contará con 12 billones 100 mil millones de pesos..Contrasta las inversiones previstas en el Plan para regiones como San Andrés y Providencia en donde se ejecutarán apenas, en los próximos cuatro años 511 mil millones de pesos o los 940 mil millones destinados para el Amazonas y los 4589 mil millones para Guainía ... Al departamento del Chocó, el más pobre del país, se le fijaron dos billones 300 mil millones de pesos.Buena parte del programa de inversiones estará orientado a combatir la pobreza. Planeación explicó que del total de las inversiones, solamente se regionalizó o distribuyó el 76 por ciento. La distribución del programa de inversiones para otros departamentos es la siguiente: Putumayo, 26 billones; Caquetá, 2,1; Caldas, 3,2; Cauca, 5,1; Nariño, 6,1; Quindío, 1,7; Risaralda, 2,2; Valle, 9,9; Boyacá, 6,5; Cundinamarca, 5,1; Huila, 5,2; Norte de Santander, 5,7; Tolima, 5,1; Atlántico, 7,0; Bolívar, 8,4; César, 6,5; Córdoba, 6,6; Guajira, 5,1, Magdalena, 5,4; Sucre, 3,3; Arauca, 2,2; Meta 6,1 y Casanare 3,8 billones de pesos respectivamente.En el departamento del Guaviare se ejecutarán 837 mil millones de pesos, en Vaupés 329 mil y en Vichada 562 mil millones.El Plan Nacional de Desarrollo comenzó a ser discutido en las comisiones económicas del Congreso en donde quedan menos de 24 días para que se apruebe so pena de ser adoptado por decreto del gobierno.