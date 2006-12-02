Crisis en bolivia: Gobierno convoca a los opositores a dialogar

El Gobierno de Bolivia convocó hoy a los líderes regionales del país y partidos opositores a dialogar mañana en la ciudad de Sucre, sede de la Asamblea Constituyente, sobre la fórmula de voto que se usará para aprobar la nueva Constitución. El vicepresidente, Alvaro García Linera, confirmó hoy en rueda de prensa en Palacio, que el Ejecutivo, encabezado por el presidente, Evo Morales, irá a la cita en Sucre "con posiciones flexibles, de apertura espiritual". El diálogo fue solicitado el viernes pasado por los líderes de los nueve comités cívicos del país, tras el paro de 24 horas realizado en las regiones orientales de Santa Cruz y Beni, la sureña de Tarija y la central de Cochabamba, con diversos grados de seguimiento. Además de los dirigentes cívicos, los partidos opositores y seis de los nueve gobernadores del país reclaman al Gobierno respeto a la Ley de Convocatoria a la Asamblea y a la Constitución actual para aprobar con dos tercios de apoyo los artículos de la nueva Carta Magna. No obstante, el vicepresidente remarcó hoy que la propuesta del oficialismo, consistente en que casi todos los artículos sean aprobados por mayoría absoluta (128 de 255 votos), y sólo algunos temas polémicos y el texto final constitucional por dos tercios (170 votos), no atenta contra la ley. Según el Gobierno, si persistieran los desacuerdos con la oposición sobre el documento final de la nueva Carta Magna debe llamarse a un referendo para someterlo al veredicto popular. En los comicios de julio pasado, el MAS ganó 137 escaños del foro constituyente con un apoyo del 50,7 por ciento del total. A la reunión del domingo han sido convocados los dirigentes cívicos, representantes de los 16 grupos políticos de la Asamblea y líderes de organizaciones sociales. La invitación no incluye a los nueve prefectos del país, seis de los cuales militan en los partidos de la oposición. Los cívicos habían solicitado que la reunión se realice en la ciudad central de Cochabamba dado que a Sucre llegaron en las últimos días varios grupos de campesinos e indígenas afines al Gobierno para presionar con sus movilizaciones a los opositores. Al respecto, García Linera dijo que la presidenta de la Asamblea, Silvia Lazarte, ha dado garantías de seguridad para los asistentes al encuentro y que no habrá presiones, ni marchas porque además los dirigentes de esos sectores sociales participarán en el diálogo. García Linera se reunió hoy en la ciudad de Santa Cruz con el cardenal, Julio Terrazas, para analizar la actual situación del país, y del que recogió "sugerencias y reflexiones espirituales" para la reunión de mañana. "El Gobierno quiere encontrar una solución mañana mismo a las 18.00 horas (22.00 GMT) pero va a depender de la flexibilidad en las posiciones y del intercambio de razones entre todos los sectores", añadió. De su parte, el portavoz presidencial, Alex Contreras, señaló que el presidente Morales, que se encuentra en Cuba, prevé arribar a Bolivia esta noche o las primeras horas del domingo y visitará la localidad de Sabaya, en el departamento de Oruro, para inaugurar una radio comunitaria. "Estaríamos pendientes en las próximas horas de que se confirme el encuentro en la ciudad de Sucre. Si es así, directamente desde Sabaya nos trasladaremos a la ciudad de Sucre", dijo Contreras. El vocero de los constituyentes de la fuerza conservadora Poder Democrático y Social (Podemos), Jose Antonio Aruquipa, dijo hoy que espera que la invitación al diálogo sea "una señal sincera de que el Gobierno decidió cambiar de actitud y respetar la Constitución y la Ley de Convocatoria firmada por el presidente Morales". En las últimas horas, llegó a medio millar el número de los huelguistas de hambre para presionar al Gobierno, de los que más de la mitad se encuentran en la ciudad de Santa Cruz, cuyo gobernador, Ruben Costas, anunció que se sumará a la medida el próximo lunes.