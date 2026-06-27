Irán denuncia una “violación flagrante” del acuerdo tras ataques de EEUU

Banderas de Estados Unidos e Irán. Foto: Getty Images / Motortion

Irán afirmó este sábado que los ataques estadounidenses de la víspera contra su territorio son una “violación flagrante” del protocolo de acuerdo con Washington.

Irán “condena con firmeza los ataques aéreos efectuados por el ejército terrorista estadounidense la noche del viernes 26 de junio contra varios puntos de la costa sur de Irán”, indicó en un comunicado el ministerio iraní de Relaciones Exteriores.

Esos ataques son una “violación flagrante del párrafo 1 del protocolo de acuerdo” alcanzado con Estados Unidos a mediados de mes, indicó la cancillería.