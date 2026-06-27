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27 jun 2026 Actualizado 09:25

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Internacional

Irán denuncia una “violación flagrante” del acuerdo tras ataques de EEUU

En declaraciones anteriores Irán señaló que el acuerdo alcanzado para poner fin a la guerra en Oriente Medio es “una declaración de derrota de Estados Unidos

Banderas de Estados Unidos e Irán. Foto: Getty Images

Banderas de Estados Unidos e Irán. Foto: Getty Images / Motortion

Banderas de Estados Unidos e Irán. Foto: Getty Images
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Irán afirmó este sábado que los ataques estadounidenses de la víspera contra su territorio son una “violación flagrante” del protocolo de acuerdo con Washington.

Irán “condena con firmeza los ataques aéreos efectuados por el ejército terrorista estadounidense la noche del viernes 26 de junio contra varios puntos de la costa sur de Irán”, indicó en un comunicado el ministerio iraní de Relaciones Exteriores.

Esos ataques son una “violación flagrante del párrafo 1 del protocolo de acuerdo” alcanzado con Estados Unidos a mediados de mes, indicó la cancillería.

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