Aumenta lista de congresistas investigados por presuntos nexos con paramilitares

La Corte Suprema de Justicia llamó a indagatoria a otros seis congresistas investigados por concierto para delinquir agravado, entre ellos el senador Alvaro Araújo, de Alas Equipo Colombia por el departamento del Cesar, hermano de la canciller María Consuelo Araújo.También fueron llamados a indagatoria por la sala penal de la Corte Suprema de Justicia Dieb Malof senador del Atlántico y del partido Colombia Viva; Jorge Luis Caballero, representante a la Cámara del Magdalena y del movimiento Apertura Liberal; Luis Eduardo Vives senador del Magdalena y del partido Colombia Viva; Alfonso Campo Escobar que es representante a la Cámara, conservador por el Magdalena y Mauricio Pimiento, senador del Cesar y del partido de la "U".Los seis congresistas fueron citados por el alto tribunal para que rindan indagatoria durante los días 5, 6 y 7 de diciembre próximos.Con estos nuevos nombres se eleva a nueve el número de miembros del congreso de la república investigados en la Corte Suprema de Justicia por sus presuntos nexos con paramilitares. Los tres primeros son el representante a la Cámara, Erik Morris Taboada, el senador Alvaro García Romero y el senador Jairo Merlano, todos del departamento de Sucre, y quienes se encuentran privados de su libertad.La vinculación mediante indagatoria hecha a los seis congresistas está relacionada con la declaración prestada en los últimos dias por el ex director de informática del DAS, Rafael Garcia y el peritazgo hecho al computador de Rodrigo Tovar Pupo alias "Jorge 40".Inicialmente de los senadores Alvaro Araujo y Mauricio Pimiento se dice que habrían tenido contactos con el integrante paramilitar "Jorge 40" e incluso habrían ayudado a los congresistas en las elecciones del 2002.En cuanto al senador Dieb Maloof, estaría relacionado en el computador de '40' y del senador Luis Eduardo Vives, Rafael García reveló en su declaración que él habría recibido la colaboración en las elecciones al igual que el senador, Jorge Luis Caballero.El senador Mauricio Pimiento niega vínculos con los paramilitaresEl senador Mauricio Pimiento, del partido de la U, llamado a indagatoria por la Corte Suprema de Justicia, dijo que no ha sido notificado formalmente, pero lo acatará porque "no ha tenido ningún vínculo con los paramilitares".El congresista afirmó que en consecuencia de este llamado, por razones éticas y de procedimiento, le pedirá al presidente de la comisión primera del Senado que lo retire como coordinador ponente del proyecto de descongestión judicial.Así mismo, Mauricio Pimiento le pidió al partido de la U que lo suspenda de la colectividad hasta tanto no se resuelva su situación jurídica."No me estoy adelantando a nada, porque todo solamente se sabrá cuando rinda declaratoria ante la Corte y esta corporación decida mi situación. Creo que no es procedente someter al partido y al congreso a un desgaste que no se debe", aseguró el senador Pimiento. El parlamentario expresó que no conoce de ninguna investigación en su contra, ni de llamado a indagatoria preliminar, salvo lo que han informado los medios de lo que dijo el ex jefe de inteligencia del DAS Rafael García, ante la Corte Suprema, en la que al parecer resulta implicado.El Senador negó cualquier vinculo con los paramilitares, pero aseguró que esta dispuesto a responder a la Justicia. Congresistas implicados no llegaron a sus lugares de trabajoCon excepción del senador Mauricio Pimiento, los congresistas implicados por la Corte Suprema de Justicia en el escándalo parapolítico no concurrieron a las reuniones de sus respectivas comisiones legislativas en la mañana de este martes.Alvaro Araujo Castro, presidente de la comisión Quinta del Senado y director del movimiento Alas Equipo Colombia, no había convocado a la misma para sesionar ni ha llegado a su oficina privada de congresista.Dieb Maloof, uno de los ponentes de la reforma a la ley 100 que se discute en la plenaria del Senado, tampoco se presentó a las sesiones de la comisión Séptima. Representa al partido Colombia Viva, conformada por el grupo de los llamados "purgados" de los movimientos uribistas.Luis Eduardo Vives Lacouture, también de Colombia Viva y oriundo del Magdalena, no presentó excusa para su ausencia en la comisión Sexta, donde se desarrollaba un debate sobre telefonía fija.En la Cámara no se presentó el representante Jorge Luis Caballero, del Magdalena, también "purgado" de Cambio Radical y que llegó al movimiento Apertura Liberal. La semana pasada había presentado una excusa médica con incapacidad de tres días por una virosis, pero esta vez no presentó las razones de su ausencia.Alfonso Campo Escobar, representante conservador del Magdalena, no concurrió, como es habitual, a la sesión de la comisión cuarta. Desde hace dos semanas dejó de asistir a las reuniones de comisión y de plenaria.