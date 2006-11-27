Senador liberal Mario Salomón Nader afirma que no asistió a reunión con paramilitares

El congresista del Departamento de Córdoba, Mario Salomón Nader, afirmó que ni él ni su padre ya fallecido el ex congresista, Salomón Nader asistieron al encuentro con sectores del paramilitarismo en el año 2001."Ni yo ni mi padre Salomón Nader, persona de bien estuvimos en esa reunión. Si a mi me demuestran o confirman que aparece mi firma o la de mi padre, en ese famoso documento estoy dispuesto a entregar mi credencial de senador de la República" expresó el congresista.El senador Nader precisó que el congresista de Colombia Democrática, Miguel de la Espriella, se equivocó al querer citar a los los parlamentarios de Córdoba, o que a lo mejor lo sacaron de contexto.Piden la renuncia del alcalde de San Onofre por presuntos vínculos paras Representantes de la comunidad del municipio de San Onofre, Sucre, pidieron la renuncia de Jorge Blanco, por sus presuntos vínculos con grupos paramilitares.Según voceros de las Organizaciones sociales de San Onofre, Blanco llegó a la Alcaldía en el 2002 como candidato único, apoyado por el desaparecido lider paramilitar, Rodriguez Mercado Pelufo, Alias Cadena, quien al parecer obligó a la población a que votaran por él.El señalado alcalde se defendió y dijo que no renunciará pese a las peticiones de los ciudadanos de San Onofre. El mandatario se retiró bajo fuertes medidas de seguridad del Coliseo de esta localidad.De otra parte el Movimiento Nacional de Víctimas denunció el rearme de un grupo militar de 300 hombres que estan operando en los municipios de Arjona, Turbana, y María la Baja quienes estarían buscando retomar el control en san onofre y otros municipios de Sucre.