Lluvias intensas y vientos fuertes azotan a San Andrés

Fuertes lluvias se han presentado durante las últimas horas en el archipiélago de San Andrés y Providencia, con vientos de hasta 30 nudos, que encendieron las alertas de las autoridades del Comité de Atención y Prevención de Desastres.El organismo de socorro se reunirá en las próximas horas con el fin de recibir instrucciones del IDEAM para establecer que fenómeno natural esta afectando a la isla.La secretaria del interior del departamento, Tonyjean Salazar, dijo que se estaría formando algún tipo de onda tropical por lo que le recomendó a la comunidad estar alerta a un boletin oficial sobre la situación climática en la isla.Un comunicado del IDEAM señala que en el mar Caribe occidental se presenta una baja presión atmosférica, hecho que "ocurre normalmente en etapas previas a la formación de un ciclón tropical"."La situación meteorológica puede cambiar, por lo que hace necesario seguir de cerca sui desarrollo", según el comunicado.Dos pescadores desaparecieron en BocachicaEn Cartagena los organismos de socorro confirmaron la desaparición de dos pescadores artesanales, que faenaban en medio del mar picado y pese a la advertencia de las autoridades.Según un reporte oficial, los pescadores fueron vistos por última vez cerca de la isla de Bocachica, donde se concentraron las labores de búsqueda.Sin embargo, el mar de leva que ha afectado al Caribe colombiano ya empezó a disiparse en las costas de Cordoba y Magdalena, según confirmaron los alcaldes de la región, que además reportan mas de 70 casas destruidas.Hasta el medio dia del viernes estuvo "picado", dijo el alcalde del municipio de Moñitos, Cordoba, Isaías Arteaga.Los mandatarios de Puerto Escondido, San Antero, San Bernardo del Viento y Moñitos recibieron información del IDEAM que da cuenta de la desaparición paulatina del fenómeno aunque se advirtió de fuertes lluvias.Paralelamente más de cuatro mil personas damnificadas son atendidas en colegios de las cabeceras urbanas de estas poblaciones donde se han suspendido las clases.Los alcaldes le pidieron al gobierno que se traslade el banco de materiales para que de forma conjunta reconstruyan las casas averiadas y lanzar un plan de vivienda de interés social para quienes el mar de leva les sepulto su casa.Pese a las lluvias, la probabilidad de un apagón persiste, según MinminasA pesar de que por las intensas lluvias las reservas de las represas estan llenas y muy pronto tendrán que abrir sus compuertas porque no les cabe mas agua, la posibilidad de un apagón por causa del fenómeno del "niño", no ha desaparecido, dijo el ministro de Minas y Energía, Hernán Martínez Torres.Para el país es una buena noticia el estado de las represas, pero advirtió que la mala es que en el océano Pacífico las aguas siguen calientes y los expertos que analizan el fenómeno sostienen que vamos a tener un verano intenso. Al invitar a la comunidad a realizar ahorros de energía, el ministro Martínez Torres, explicó que el aporte de 59 gigavatios de energía que se obtuvo de las plantas térmicas y la situación de las represas, aleja la posibilidad de un racionamiento próximo, pero no asegura que ante un fenómeno severo, se pueda presentar un racionamiento.Reconociendo que no ha cambiado de pensamiento sobre un racionamiento eléctrico, dijo que la probabilidad, antes casi que fija, se ha convertido en posibilidad y cada día se desvanece mas.