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09 jul 2026 Actualizado 10:09

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Política

Comisiones de ética piden suspensión de congresistas relacionados con paras

Las comisiones de ética del Congreso de la República solicitarán a las plenarias de Senado y Cámara de Representantes la suspensión temporal de los parlamentarios Erik Morris, Jairo Merlano y Alvaro García, todos del departamento de Sucre, investigados en la Corte Suprema de Justicia por sus presuntos nexos con grupos de autodefensa

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Las comisiones de ética del Congreso de la República solicitarán a las plenarias de Senado y Cámara de Representantes la suspensión temporal de los parlamentarios Erik Morris, Jairo Merlano y Alvaro García, todos del departamento de Sucre, investigados en la Corte Suprema de Justicia por sus presuntos nexos con grupos de autodefensa.
Este miércoles por unanimidad, la comisión de ética de la Cámara pidió suspender al representante Erik Morris, decisión que debe ser ratificada por la plenaria de la Corporación.
De otro lado, Caracol Radio conoció que la comisión de ética del Senado que se reune este miércoles, asumirá idéntica decisión a la de su homóloga en la Cámara, para que los senadores Alvaro García y Jairo Merlano también sean suspendidos de manera temporal.
Caracol Radio consultó a senadores y representantes sobre esa decisión y manifestaron que la medida obedece a que no se pueden adelantar al fallo o a la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, razón por la cual se asume una sanción de tipo administrativo y temporal.

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