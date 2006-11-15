Erik Morris se entregó a la justicia y asegura que es inocente

El representante a la Cámara Erick Morris Taboada, quien se entregó a las autoridades, tras la orden de captura emitida por la Corte Suprema de Justicia, dijo que es inocente y afirmó que no ha tenido vínculos con grupos paramilitares. Durante su ingreso al búnker de la Fiscalía, Morris sostuvo que no renunciará a su investidura de Congresista.El representante indicó que confía en poder aclarar su situación ante la Corte Suprema de Justicia. "Pienso que las cosas se van a dar con toda la tranquilidad; las normas y las leyes nos abren un espacio jurídico para defendernos, estoy tranquilo por eso", agregó.El representante por el departamento de Sucre es investigado por la Corte Suprema, porque supuestamente financió su campaña con dineros de los paramilitares. El congresista fue recluido en el búnker de la Fiscalía General de la Nación y en las próximas horas se determinará su sitio definitivo de reclusión.