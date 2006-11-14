El congresista Erick Morris reafirma que es inocente y se entrega a la justicia

El representante a la Cámara Erick Morris Taboada, quien se entregó a las autoridades, afirmó que es inocente y que jamás ha tenido nexos con el paramilitarismo.Morris, en una breve declaración cuando ingresaba a la sede de la Fiscalía, sostuvo que que defenderá su curul en el Congreso.El representante por el departamento de Sucre es investigado por la Corte Suprema de Justicia, porque supuestamente financió su campaña con dineros de las autodefensas.El congresista fue recluido en el búnker de la Fiscalía General de la Nación y este miércoles se determinará su sitio de reclusión.De acuerdo con la investigación, Morris Taboada asistió por lo menos a una de las reuniones organizadas por paramilitares al mando de "Jorge 40".El legislador llegó hacia las cinco de la tarde de este martes a la Estación Segunda de Policía, en Bogotá, acompañado de funcionarios de la Defensoría del Pueblo.Fue acompañado por funcionarios de la Defensoría del Pueblo que buscaban garantizar el debido proceso y el buen trato.Según conoció Caracol Radio, desde tempranas horas los abogados de Erick Morris se comunicaron con el Defensor del Pueblo, Volmar Perez, para solicitar su mediación durante el proceso de entrega a las autoridades.El representante Morris permaneció solo unos pocos minutos en la sede de la estación segunda de Policía, de donde fue trasladado en un carro del organismo de seguridad.Luego llegó hacia las seis de la tarde bajo la custodia de la Policía al Palacio de Justicia, para presentarse ante el Corte Suprema.En medio de un hermetismo total, se indicó que en el lugar hizo su entrega oficial a la Justicia, acatando la medida de aseguramiento proferida por la propia corporación.Bajo la misma seguridad, posteriormente fue trasladado al bunker de la Fiscalía, donde fue reseñado. Este miércoles se le practicará el examen médico requerido antes de su ingreso formal en prisión.