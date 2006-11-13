La oposición exige a Uribe un pronunciamiento sobre políticos sindicados de paramilitarismo

El Partido Liberal y el Polo Democrático le reiteraron al presidente Alvaro Uribe que se pronuncie de manera contundente sobre los políticos de su coalición de gobierno que son sindicados de nexos con el paramilitarismo en el departamento de Sucre.El vocero del Partido Liberal, Guillermo Rivera, expresó que "así como el presidente se pronunció vehementemente luego de los atentados a la escuela Superior de Guerra, también debe hacerlo ahora cuando varios de sus aliados políticos son sindicados de vínculos con el paramilitarismo"El político Liberal sostuvo, además, que el "presidente no puede conformarse con responder que Colombia es un país de leyes, porque eso todo el mundo los sabe". "El país está en mora de una respuesta más sería sobre el particular", puntualizó.Entre tanto, el vocero del Polo Democrático en la Cámara baja, Wilson Borja le dijo al presidente que debe "tomar la sartén por el mango y decirle al país si ha tenido o no relaciones con el paramilitarismo y el narcotráfico para que se sepa la verdad, porque hasta ahora su silencio deja mucho que pensar"."Colombia es un país de leyes", este es, hasta el momento, el único pronunciamiento que se conoce del presidente Alvaro Uribe sobre el hecho de los tres políticos de su coalición señalados de paramilitarismo.