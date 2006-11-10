La Corte Suprema de Justicia pide investigar a otros seis políticos

La Corte Suprema de Justicia pidió investigar a otros seis políticos, por presuntos nexos con paramilitares.En la providencia de la medida de aseguramiento contra los tres congresistas implicados en el tema, el alto tribunal tambien le pide a la Fiscalía que investigue a los seis políticos. El tribunal considera que hay pruebas contra Salvador Arana Sus, ex gobernador de Sucre y ex embajador en Chile, Miguel Nule Amin, ganadero y ex gobernador, Angel Daniel Villarreal Barragán, ex presidente de la asamblea de este departamento. Asi mismo, dentro del fallo de la medida de aseguramiento se pide investigar a Octavio Otero y José Joaquín García. Finalmente involucra al ex congresista Vicente Blel, del departamento de Bolívar.El alto tribunal pide que le sea enviada la totalidad de la transcripción del computador de Jorge 40.