Lotería de Boyacá HOY 4 de julio 2026: vea los resultados y premios
Vea el sorteo y conozca los resultados del sorteo de este sábado, 4 de julio, y descubra si es uno de los ganadores.
La Lotería de Boyacá, como lo indica su lema ‘Un sábado de pobre lo sacará’, se juega todos los sábados a las 10:40 de la noche, y puede verla por medio del Canal Trece o en la transmisión en vivo en Facebook Live y YouTube Live. Este mismo día juega la Lotería del Cauca, a las 11:00 de la noche.
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Resultados Lotería de Boyacá del sábado 4 de julio de 2026
Este sábado 4 de julio se jugó la Lotería de Boyacá por un premio mayor de 15.000 millones de pesos. Conozca a continuación el resultado:
El resultado del premio mayor del sorteo es: Sorteo pendiente
Premios de la Lotería de Boyacá
- Premio mayor: $15′000.000.000
- Premio Fortuna: $1.000,000,000
- Premio Alegría: $400,000,000
- Premio Ilusión: $300,000,000
- Premios Esperanza: $100,000,000
- Premios Berraquera: $50,000,000
- Premios Optimismo: $20,000,000
- Premios Valentía: $10,000,000
¿Cómo comprar la Lotería de Boyacá por internet?
- Debe ingresar al portal de la Lotería de Boyacá.
- Dirigirse a la opción de ‘Compra en línea’.
- Allí tiene dos botones para realizar su apuesta: Loti y LottiRed.
- Seleccione el punto de venta de su gusto y nuevamente busque la Lotería de Boyacá.
- Al elegir la Lotería de Boyacá, deberá digitar el número por el que desea apostar, la serie y las fracciones por las que va a jugar.
- Genere el pago correspondiente y listo, ya tendrá su billete con el que podría llegar a ser el próximo millonario.
David Otero
Premio Álvaro Gómez 2022 del Concejo de Bogotá al mérito periodístico por el documental 'Chupkua Tibabuyes'....