Sumido en una profunda crisis está el sistema de salud en Sucre

En crisis permanece el sistema de salud pública en el departamento de Sucre debido a la parálisis que afronta el hospital regional de Sincelejo, provocada por la decisión de los médicos especialistas, de este, el centro asistencial más importante de Sucre, de entrar en cese de actividades por el no pago de cinco meses de sueldos.Los especialistas suspendieron de manera definitiva todos los servicios, incluyendo la atención de urgencias.Funcionarios del Invima tomaron la decisión de cerrar el banco de sangre del hospital porque ni los equipos, ni las instalaciones cumplen con las exigencias higiénicas, sanitarias y tecnológicas con las que debe cumplir una entidad como esta.Por esta grave situación el departamento administrativo de seguridad social y salud, Dassalud Sucre, declaró la alerta amarilla en la red pública y privada de clínicas e instituciones prestadoras del servicio de salud .