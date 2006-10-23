Capturados el notario y la secretaria de ese despacho en San Onofre, Sucre

La policía capturó al notario del municipio de San Onofre, Iván Palomino Otero, a su secretaria Ana Miguelina Blanco, y a Edwar Ayala Bertel, cuñado de un jefe de las autodefensas de la región, por presuntamente legalizar propiedades que eran robadas por los paramilitares.Los detenidos son requeridos por la Fiscalía Segunda Especializada de Sincelejo sindicados de concierto para delinquir, testaferrato, falsedad ideológica y material de documento público, desplazamiento forzado y prevaricato por acción.El comandante de la Policía en Sucre coronel, Jorge Andrés Rodríguez, dijo que de acuerdo a las investigaciones de la Fiscalía estas personas legalizaban de manera irregular los predios que los paramilitares le arrebataban a los campesinos del norte del departamento de Sucre.La decisión de la Fiscalía cobija al diputado de la asamblea de Sucre Nelson Stanp Berrío, quién se encuentra detenido en una cárcel de Sábana larga Atlántico, sindicado junto con otros tres diputados de concierto para delinquir en la modalidad de conformación de grupos ilegales.