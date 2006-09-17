Fiscalmente el Chocó es insostenible, advierte el Ministerio de Hacienda

El estado financiero del departamento del Chocó, el más pobre del país, tocó fondo. Su situación fiscal es insostenible, advirtió el Ministerio de Hacienda.Un informe del organismo señala que ese departamento generó déficit corriente y presupuestal, incumplió los límites al gasto de funcionamiento, no ha podido recuperar su capacidad de endeudamiento y aumentó su riesgo de liquidez.Dice que a pesar de estar ejecutando un acuerdo de reestructuración de pasivos, la gobernación se encuentra judicializada, tiene embargada sus principales fuentes de ingresos y enfrenta un creciente número de tutelas."Esta situación ha generado déficit en el sector de educación y tienen en riesgo la ejecución del acuerdo de reestructuración de pasivos y con ello la viabilidad fiscal de la entidad en el mediano plazo", señaló el Ministerio de Hacienda. En un estudio sobre el desempeño fiscal de las gobernaciones en el 2005, el organismo destacó a los departamentos de Norte de Santander y Risaralda, como los primeros en resultados.Dentro de un segundo grupo, considerado como viable fiscalmente pero con perspectiva negativa fueron clasificados Caquetá, Vaupés, Guaviare, Huila, Meta, Cundinamarca, Casanare, Arauca, caldas, Quindió, Antioquia, Sucre, César y Guajira.Sobre estos departamentos el Ministerio de Hacienda dijo que si bien son sostenibles financieramente presentan riesgos que de no ser corregidos oportunamente pueden atentar contra su viabilidad fiscal en el mediano plazo.En el rango tres, de no sostenibles pero con perspectiva positiva, fueron relegados Atlántico, Amazonas, Putumayo, Nariño, Cauca, Calle, Tolima, Guainía, Vichada, Boyacá, Santander, Córdoba, Bolívar y Magdalena.