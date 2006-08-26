San Onofre marcha por la paz

Habitantes del municipio de San Onofre, Sucre, realizaron una marcha por las principales calles de la población, para clamar por la paz y para rechazar la reaparición de grupos de autodefensas en esta región del país.El senador Gustavo Petro, quién participó en esta marcha, denunció que el desmovilizado jefe paramilitar, alias Jorge 40, viene liderando la conformación de nuevos grupos paramilitares integrados por ex miembros de la fuerza pública y apoyados por lideres políticos de la región.Petro sostuvo que la marcha que realizaron los habitantes de esta población del norte del departamento de Sucre es la manifestación de un pueblo que se resiste a tener que volver a ser víctima de grupos paramilitares, luego de que por años fueron objeto de atropellos, torturas y desplazamientos; y que se niegan a tener que sufrir nuevamente con impotencia las desapariciones y asesinatos de sus familiares como los que fueron encontrados en fosas comunes.