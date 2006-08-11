En Sincelejo son los hijos los que maltratan a sus padres

Sincelejo se convirtió en una de las ciudades del país donde más se ha incrementado la violencia intrafamiliar donde son los hijos los que agreden y presionan a sus padres para que les entreguen las herencias.Las cifras señalan que en lo corrido del año y comparado con el mismo periodo del año anterior , la violencia familiar en solo Sincelejo, se incrementó en más de un 110 por ciento.El comisario de familia de Sincelejo, Alexander Vuelvas dijo que lo que más preocupa es el incremento de los casos de maltrato físico y sicológico de los hijos contra sus padres, especialmente los de tercera edad, para obligarlos a que les entreguen las herencias en vida.En lo corrido del presente año se han conocido mas de 30 de estos casos especialmente de los estratos socio-económicos mas altos de la capital del departamento de Sucre