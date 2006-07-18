Ejército destruye seis campamentos de las FARC y tres laboratorios

Unidades del Ejército colombiano han destruido esta semana seis campamentos y tres laboratorios para la producción de cocaína del grupo armado ilegal FARC. Según un comunicado de prensa del Ejército, los campamentos se encontraron en los departamentos del Huila, Meta y Nariño y los laboratorios para la producción de alcaloides en el Cauca, y en Caldas. Dos de los campamentos destruidos a las FARC eran del frente 27 y fueron ubicados en un sector conocido como La Trocha Avanzada, en la serranía La Macarena, en el municipio de Vistahermosa, en el departamento de Meta. Según el informe del Ejército tenían una capacidad para albergar 150 y 200 hombres, y estaban protegidos por campos minados, zanjas de arrastre, trincheras y puestos de observación. Otro de los campamentos se localizó en la aldea El Amparo, en el municipio de Colombia, en el departamento de Huila, con una capacidad para 85 personas y era usado por el frente 25 de las FARC. Los otros tres campamentos de la organización armada ilegal fueron encontrados y destruidos por el Ejército en los municipios de Ricaurte y Santa Bárbara, en el departamento de Nariño. La fuente aseguró que esas instalaciones de la guerrilla eran del frente 60 del grupo insurgente con capacidad para alojar 50, 75 y 100 guerrilleros. Uno de los laboratorios de las FARC para la producción de cocaína se localizó en el municipio de Sucre, en el Cauca, y los otros dos en el de Samaná, en Caldas. De otra parte las fuentes castrenses informaron del hallazgo de una válvula que usaba las FARC para extraer combustibles del poliducto del departamento selvático del Putumayo.