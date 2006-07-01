Un hombre enfermo detiene por tres horas despegue de avión en Montería

El hombre de avanzada edad, cuyo nombre no fue revelado por las autoridades, abordó el avión sin complicaciones, pero luego de ocupar uno de los asientos de primera clase, la tripulación determinó que era imposible su traslado porque lo aquejaba una afección respiratoria y no tenían los elementos necesarios para atenderlo durante el vuelo.El hombre, reclamando que le proporcionaran una bala de oxigeno con su respectiva mascarilla, se negó a bajar del avión de la aerolínea Avianca que estaba programado para despegar a las cuatro de la tarde de este sábado con destino a la ciudad de Bogotá.El ciudadano, que según las autoridades es oriundo del departamento de Sucre, se aferró al asiento, abrochó el cinturón de seguridad y se negó a descender del avión, argumentando que su viaje era necesario y urgente.Hubo necesidad de localizar e informar a sus familiares para que lo convencieran de que era peligroso su viaje en esas condiciones. El hombre accedió y le prometieron que viajará este domingo, pero con su respectiva bala de oxigeno.Luego de la eterna espera y desesperación, la tripulación y los ocupantes del avión lograron despegar sobre las siete de la noche a la capital de la República.