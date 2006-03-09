Guerrilla de las Farc instaló falso reten y quemó dos tractomulas en Bolívar

Presuntos guerrilleros de las Farc instalaron un falso retén en el centro del departamento de Bolívar y tras obligar a los ocupantes de dos tractomulas a bajarse de los vehículos procedieron a incinerarlos, confirmó el Comando de la Fuerza Naval del Caribe.El hecho se registró en el kilómetro 8 en el sitio conocido como San Rafael, entre las poblaciones de El Carmen y Zambrano, Bolívar, paralizando por mas de una hora el trafico vehicular en esa zona del centro del departamento.Sin embargo, una patrulla de la Infantería de Marina fue enviada al lugar, logrando hacer contacto con los guerrilleros, quienes lograron darse a la huida hacia la llamada región de los Montes de María.Se conoció que una niña resultó herida, al ser arrollada por un vehículo, cuyo conductor al darse cuenta del “retén “ guerrillero dio un viraje brusco para regresarse y fue cuando atropelló a la menor.Igualmente se conoció que un funcionario que reparaba una de las torres de interconexión eléctrica afectada por un atentado, recibió heridas graves al activarse una mina antipersonal que previamente habían colocado guerrilleros en esa zona de El Carmen de Bolivar, donde realizaba esta labor.El herido es atendido en el Hospital Naval de Cartagena y presenta heridas en sus brazos y piernas. Allí mismo ingresó un infante de marina de nombre William Fernando Alzate Arbelaez, quien perdió sus piernas al pisar una mina antipersonal cuando brindaba seguridad a los campesinos que recogen sus cosechas en Don Gabriel , departamento de Sucre.Tambien se reportaron resultados operacionales que dan cuenta del desmantelamiento de tres campamentos de las farc, que tenían capacidad para albergar a unos 80 guerrilleros en Ovejas, Sucre y en san Onofre, Sucre, fue hallada una caleta de las autodefensas con seis granadas de fragmentación, cables dúplex, estopines eléctricos y radio scanner.