Inocentes se declaran los padres de menor de dos años golpeada y abusada sexualmente

Ante un juez de control de garantías, la madre y el padrastro de una menor de dos años golpeada y abusada sexualmente no aceptaron los cargos formulados por la Fiscalía por los delitos de lesiones, tortura y concierto para delinquir.

En desarrollo de la audiencia, la Fiscalía señaló que tiene pruebas del trato infrahumano que recibió la menor de parte de ambos padres. “Estas personas se ensañaron contra una pequeñita de quien señalaron de inquieta, lo que no justifica este acto delincuencial”, dijo el fiscal Iván Augusto Gómez.

Por esta situación el juez le dictó medida de aseguramiento en establecimiento carcelario al padrastro de la menor y Ruth Nieto, madre de la misma.

Miguel Angel Rodríguez, abogado defensor de la mamá de la niña, dijo que hay testigos que certifican que la madre no tenia conocimiento de los abusos y se intentará probar que, incluso, era amedrentada por su esposo y padrastro de la menor.

Medicina Legal comprobó que la niña tenía mordiscos y signos de violencia sexual que la tienen en grave estado de salud.

La niña quedó incapacitada por 56 días por la gravedad de sus heridas y será dejada en manos de Bienestar Familiar.