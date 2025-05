Se desbordó numero de pasajeros nacionales e internacionales por vía aérea

El gerente del Aeropuerto Internacional Eldorado, Andrés Botero, reportó un sustancial incremente en la movilización aérea de pasajeros durante este fin de año, superior a lo pronosticado.El funcionario indicó que esta temporada ha tenido un importante numero de viajeros que incrementaron las cifras y los porcentajes que manejaba la Aeronáutica Civil para el fin de año.Manifestó que hay un promedio de 84 vuelos diarios internacionales entre los que llegan y los que salen y 81 vuelos nacionales diarios, 46 vuelos regionales y 132 desde el Puente Aéreo.Botero, señaló que el movimiento aproximado de pasajeros internacionales asciende a 12 mil 600 diarios, 7,290 pasajeros nacionales y 1.380 pasajeros regionales.Adicionalmente son 10.120 pasajeros que se mueven por el Puente Áureo, con lo cual la suma diaria es superior a los 30 mil pasajeros y un promedio de 600 operaciones entre aterrizajes y decolajes tambien por dia.Los destinos mas frecuentes en su orden son la Costa Atlántica, Santa Marta, Barranquilla, Cartagena, San Andres Isla y las ciudades de Medellin y Cali.A nivel internacional los destinos son los Estados Unidos con las ciudades de Miami, New York, Fort Lauderlade y en Europa, Madrid y París. Centroamérica, La Habana, Por la Mar, Isla Margarita .Expresó que en términos generales todos los aeropuertos han tenido alto movimiento movimiento tanto de pasajeros nacionales e internacionales, en Aeropuertos como los de Rionegro, Cali, Cartagena, Barranquilla, y le siguen Pereira, San Andres, Bucaramanga, Armenia, Manizales, Santa Marta y Cúcuta.Sostuvo que se han presentado retrasos pero no generados por Eldorado sino por el contrario vuelos provenientes de Europa que no salen cumplidos como es el caso de Barajas en Madrid.Destacó que gracias a la coordinación que hizo el El director de la Aerocivil , Fernando Sanclemente, con el Director del DAS y el ICA se ha logrado conjurar la crisis en esta temporada alta con las limitaciones de espacio que tiene Eldorado.Relató que en la noche del viernes ha sido notorio de flujo de pasajeros con 75 vuelos nacionales llegando y 61 vuelos nacionales saliendo, y 57 vuelos internacionales llegando y 41 saliendo. Esto genera congestión, sobre todo en horas de la noche, pero la situación se soluciona con el normal desarrollo de las actividades aeroportuarias y aeronáuticas.Concluyó que para este 31 de diciembre el flujo será normal pero la congestión disminuirá porque previamente los viajeros se han desplazado a sus lugares de destino.