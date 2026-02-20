Levantan bloqueos en las Troncales 1 y 2 del Magdalena Medio tras acuerdo en mesas de diálogo

Tras cuatro días de protestas y bloqueos intermitentes desde el 16 de febrero, las autoridades y comunidades lograron habilitar nuevamente las troncales 1 y 2 del Magdalena Medio mediante un acuerdo en mesas de diálogo sobre las peticiones de transportadores y líderes locales.

El restablecimiento de la movilidad se produjo luego de que la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y representantes de gremios, transportadores de volquetas y comunidades de varios municipios del corredor vial llegaran a acuerdos técnicos en Sabana de Torres (Santander).

Los bloqueos se habían presentado en puntos como Cimitarra y Sabana de Torres (Santander), Puerto Boyacá (Boyacá), y San Alberto y Pailitas (Cesar), organizados principalmente por transportadores de volquetas y empresarios que reclamaban atención a varias demandas relacionadas con empleo local, condiciones laborales y participación en la ejecución de los proyectos viales concesionados.

Antes del acuerdo, las autoridades activaron un Puesto de Mando Unificado (PMU) para coordinar acciones entre entidades del orden municipal, departamental y nacional, y así garantizar atención a las manifestaciones y habilitar corredores humanitarios para ambulancias, transporte escolar y alimentos perecederos.

¿Qué pedían los manifestantes?

Los manifestantes demandaban mayor participación de mano de obra local en las obras del proyecto vial concesionado, especialmente para transportadores de volquetas de la región; condiciones claras y justas en la contratación de servicios vinculados a las obras, como la eliminación de exigencias de pagarés o documentos en blanco; al igual que Inversión social y proyectos para las comunidades, como revisión ambiental y mayor transparencia en el contrato.

Estas peticiones hicieron que el tránsito en uno de los corredores más importantes para la conexión entre el interior del país y la Costa Caribe quedara restringido por varios días, afectando la movilidad de carga y pasajeros.

Diálogo y resultados

La mesa técnica instalada en Sabana de Torres permitió establecer una hoja de ruta para atender las solicitudes, con respaldo institucional y acompañamiento técnico. Las partes acordaron continuar las conversaciones en territorio durante los próximos meses para buscar soluciones definitivas y evitar nuevas interrupciones.

Las autoridades y líderes sociales coincidieron en que este espacio de diálogo es clave para avanzar en soluciones concertadas que beneficien tanto a las comunidades como al desarrollo de la infraestructura vial. El levantamiento de los bloqueos también busca asegurar una movilidad más estable en un corredor vital para la economía regional y nacional.