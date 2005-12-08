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09 jul 2026 Actualizado 10:08

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Accidente de tránsito en carreteras de Sucre deja cinco heridos

Los viajeros que asistían a un sepelio, resultaron heridos al ser arrollados por un vehículo mazda 626, conducido por una persona en aparenteestado de embriaguez

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Los viajeros que asistían a un sepelio, resultaron heridos al ser arrollados por un vehículo mazda 626, conducido por una persona en aparente estado de embriaguez.
El hecho se registró en la troncal de accidente a la altura del municipio de Los Palmitos en el departamento de Sucre.
Las personas heridas identificadas como: Elvis Mendoza de 26 años de edad;Dionisio Salgado de 24 años;Víctor Meza de 20 años; Gabriel Oliveros de 21 años y Juan Carlos Sánchez de 25 años, permanecen recluidas en el hospital regional de Corozal Sucre.
El conductor del vehículo,José Rafael Escamilla de 60 años de edad fue detenido por la policía.

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