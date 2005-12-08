Accidente de tránsito en carreteras de Sucre deja cinco heridos

Los viajeros que asistían a un sepelio, resultaron heridos al ser arrollados por un vehículo mazda 626, conducido por una persona en aparente estado de embriaguez.El hecho se registró en la troncal de accidente a la altura del municipio de Los Palmitos en el departamento de Sucre.Las personas heridas identificadas como: Elvis Mendoza de 26 años de edad;Dionisio Salgado de 24 años;Víctor Meza de 20 años; Gabriel Oliveros de 21 años y Juan Carlos Sánchez de 25 años, permanecen recluidas en el hospital regional de Corozal Sucre.El conductor del vehículo,José Rafael Escamilla de 60 años de edad fue detenido por la policía.