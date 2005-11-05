5.000 personas en el Cesar están sin luz por el desbordamiento del río Magdalena

Tamalameque y Pailitas en el Cesar, se quedaron sin luz luego de que el río Magdalena derribara dos de las torres eléctricas que surten de energía a las poblaciones.El director de ElectriCaribe, Luis Posada, le confirmó a Caracol Radio que Arenal del Sur y las vías de acceso a El Banco Magdalena, quedaron taponadas por las inundaciones.Cuatro brigadas de la electrificadora trabajan para restablecer el servicio a más tardar mañana. El invierno sigue causando estragos en la Mojana, Sucre, en donde las autoridades sanitarias se encuentran en máxima alerta por la aparición de enfermedades, sobre todo el los niños, a causa del estancamiento de las aguas.En Bucaramanga 70 familias de Pueto Wilches y otras 20 de Puerto Parra fueron reubicadas por la amenaza del desbordamiento de los ríos Caráre y Magdalena en ésta zona.En Cartagena empezaron a llegara las ayudas para las personas demnificadas por el invierno. La Defensa Civil reclamó, no sólo en éste departamento sino de todos los entes territoriales, un censo de la población dammnificada para canalizar y agilizar las ayudas.