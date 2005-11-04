Avanza campaña humanitaria para los damnificados por el invierno en Sucre

Desde las primeras horas del día los habitantes de todo el departamento se han vinculado a la jornada humanitaria que organiza la Gobernación de Sucre para la recolección de alimentos, ropa usada y algunos medicamentos que serán enviados a los damnificados por la ola invernal a la Mojana, Sucre.Las autoridades de Sucre confirmó que mañana llegarán 15 toneladas de ayudas que el gobierno nacional y la Cruz Roja anunciaron para los 25 mil damnificados por el invierno.El departamento sigue recibiendo los aportes en dinero, alimentos, drogas, agua potable o frazadas que los colombianos puedan enviar a la zona a través de los organismos de socorro.Esta campaña es apoyada por Conexión Colombia, Caracol Televisión, Caracol Social y TCC, para donaciones en especie en todos los puntos del país.