Es crítica la situación por el invierno en distintas zonas del país

Se mantiene en 139 mil el número de damnificados por el invierno en todo el país y según los organismos de socorro , Sucre , Bolivar , Córdoba , los Santanderes y Caldas , siguen siendo los departamentos más golpeados.Una de las zonas más afectadas es la Mojana donde 10 mil personas resultaron damnificadas y en todo el departamento de Sucre la cifra asciende a 25 mil personas. En Supía , Caldas bajó la alerta a naranja pero se monitorea el río que fue taponado por un enorme desprendimiento de tierra. Las carreteras en gran parte del país también presentan paso a un solo carril y desprendimientos de la banca. El Invias anunció que adelantará una inspección en la región de la Mojana para tratar de controlar la emergencia que se registrar por las inundaciones.Alerta rojaLos municipios de Caucasia, Cáceres y Nechí fueron declarados en alerta roja ante el continuo aumentó del caudal del río Cauca.Carlos Mario Montoya Serna, director del departamento administrativo de prevención, atención y recuperación de desastres Dapard, explicó que un informe emitido por el IDEAM señala que el nivel del afluente aumentará mucho más por lo que se hizo la declaratoria.El funcionario explicó que la alerta roja corresponde a una acción operativa en la que además de determinar las zonas afectadas se debe reubicar y atender a los damnificados, y las administraciones locales disponer los recursos para atender la emergencia.También por incremento del nivel del río Cauca fue declarado en alerta naranja el municipio de La Pintada en el suroeste antioqueño.Añadió el señor Montoya Serna que por el mar de leva que se observa desde el fin de semana en Urabá permanecen en estado de alerta naranja los municipios de Arboletes, Necoclí, Turbo y San Juan de Urabá.El resto de localidades paisas se mantiene la alerta amarilla.Alerta amarilla en otras zonasEl Ministerio de la Protección Social incluyó los hospitales del Bajo Cauca antioqueño en la declaratoria de alerta amarilla por el incremento del invierno.Luis Fernando Correa Serna, coordinador del Grupo de Atención de Emergencias y Desastres del Ministerio de la Protección Social, explicó que la medida se tomó de manera preventiva, pues insistió en que NO se han presentado problemas de salubridad.Añadió que el tema sanitario NO es prioritario por el momento, pero debemos esperar a que baje el agua, pues es cuando se podrá observar abundancia de mosquitos e infecciones en la población.Derrumbes en las víasLa vía a Las Palmas que conduce desde Medellín hacia el aeropuerto José María Córdova de Rionegro, se encuentra cerrada desde las 6 y 30 de la tarde de ayer por la caída de un gigantesco derrumbe, en el kilómetro 12 punto 5, sector El Zarzal .Voceros del Proyecto Vial doble vía a las Palmas afirmaron que el cierre de la carretera se dispuso para evitar la pérdida de vidas humanas toda vez que sobre la banca están cayendo rocas desde 50 metros de altura .Los operarios de megaproyectos viales de la gobernación de Antioquia realizan cortes de la montaña , y esperan hacer esta mañana una revisión más detallada para precisar el estado del terreno.Las autoridades recomendaron a los ciudadanos tomar otras rutas alternas como la vía El Escobero o la carretera a Santa Elena para desplazarse al aeropuerto de Rionegro o hacia Medellín.