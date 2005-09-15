Amenazan de muerte a 32 habitantes de San Onofre Sucre

Los organismos de seguridad del Estado en el departamento de Sucre adelantan investigaciones para establecer procedencia y autores de un panfleto, que apareció en el municipio de San Onofre, en el norte del departamento, y en el cual se amenaza de muerte a 32 personas.En el panfleto, que no tiene firma ni logotipo de ninguna organización ilegal, se le solicita a los amenazados abandonar en forma inmediata esta población del golfo de Morrosquillo.las autoridades reunidas en un consejo extraordinario de seguridad inicialmente descartaron que este escrito clandestino sea autoría de grupos de guerrilla o paramilitares. Por el contrario, se cree que fueron personas del pueblo las que lo hicieron circular porque supuetamente los mencionados en el panfletos vienen cometiendo algunas actividades ilicitas en la localidad.Es importante recordar que en zona rural de San Onofre fueron halladas varias fosas comunes con cerca de 70 cadaveres de personas al parecer asesinadas por el grupo de las autodefensas que hacía presencia en la zona y que hace algunas semanas se desmovilizó en el municipio de María la Baja, Bolivar.