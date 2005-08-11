La Armada investigará la circunstancias en las que un civil fue muerto por infantes de Marina

El comandante de la Armada nacional, Almirante Mauricio Soto, confirmó que la fiscalía ya tiene en su poder la investigación por la muerte de un civil en confusos hechos con la Infantería de Marina en el municipio de Ovejas departamento de Sucre.Los hechos se registraron luego que un vehículo no hizo caso a un retén oficial y emprendió la huída por lo que los infantes tuvieron que disparar, causándole la muerte al civil y heridas a otro que al parecer no estaban dentro del automotor, por lo que el almirante dijo que internamente tambien se intenta aclarar las circunstancias dell incidente.