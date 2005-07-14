Terminó la desmovilización de más de 600 combatientes del Bloque Montes de María de las AUC

Culminó sin ningún contratiempo la desmovlización de 670 hombres de la AUC que pertenecían al bloque comandado por Edward Cobo Tellez, alias "Diego Vecino".Los desmovilizados le entregaron a las autoridades 339 armas de corto y largo alcance, 500 granadas y una importante cantidad de municiones.Al finalizar el acto el alto comisionado para la paz, Luis Camilo Restrpo, confirmó que el bloque comandado por alias " El alemán " entregará sus armas en los próximos días. Esta fracción de las Autodefensas opera en el Tapón del Darién.Edward Cobo Tellez aseguró que se entregaron los grupos que actúan en el departamento de Sucre bajo el mando de Rodrigo Cadena, los del centro-norte de Bolivar, comandados por Juancho Diquen y los del centro de Bolivar y sabanas de Sucre dirigidos por Román Zabala.Diego Vecino afirmó que los culpables de las muertes en San Onofre y otras regiones que eran ocupadas por ellos, son tanto la guerrilla como el mismo gobierno.Agregó que será el gobierno nacional el que determine que pasará con la zona de ubicación de Santafe Ralito una vez entre en acción la Ley de Justicia y Paz.