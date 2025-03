La belga Justine Henin eliminó a la Rusa Petrova y avanzó a la final del Roland Garros

En París, la belga Justine Henin-Hardenne, décima favorita, venció a la rusa Nadia Petrova, séptima por 6-2 y 6-3 en una hora y ocho minutos para alcanzar por segunda vez en su carrera la final del torneo de tenis del Roland Garros.Henin, campeona en el 2003, se enfrentará en la final con la ganadora del encuentro entre la rusa Elena Lijovtseva, 16 favorita, y la francesa Mary Pierce, 21. Federer vs. Nadal El suizo Roger Federer descargó parte de la presión que tiene sobre sus hombros y señaló que en la semifinal de mañana contra Rafael Nadal, el español es el favorito. En una entrevista con una cadena de televisión francesa, Federer se sinceró y comentó: "No tengo ningún papel especial en este partido, ninguno tiene nada que perder, desde luego, pero él es un poco más favorito que yo, y es un momento muy importante para ambos. "Ojalá mi experiencia me lleve a ganar el partido y luego el torneo", dijo Federer, que recordó como se le escapó el duelo contra el ruso Marat Safin en las semifinales de Australia. "Allí también hubo mucha presión, pero Nadal ha probado que sabe soportarla perfectamente. Lo hizo ante 20.000 espectadores en la final de Copa Davis", comentó. "Quiero ganar el torneo, pero ahora estoy concentrado contra Nadal, porque me esperan un montón de derechas y reveses todavía para estar cerca del titulo", añadió.