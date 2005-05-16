Gobierno suspende regalías a 127 municipios

Por no entregar informes completos y cuentas claras de sus inversiones en el 2004, Planeación Nacional tomó la determinación de suspender el giro de regalías a 127 municipios.Según la ley estos municipios de 22 departamentos debían entregar un informe de las inversiones hechas con las regalías, pero algunos solo entregaron datos parciales del 2003 y en otros casos ni siquiera dieron muestras de sus inversiones en el 2004.EL departamento con mayor número de municipios sancionados es Antioquia con 18, seguido por Boyacá, sucre, valle del Cauca y cundinamarca.El Departamento de Planeación Nacional tiene esta potestad desde que fue sancionado el decreto 195 de 2004, que le entregó funciones del Fondo Nacional de Regalías.