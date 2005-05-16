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09 jul 2026 Actualizado 10:02

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Economía

Gobierno suspende regalías a 127 municipios

Por no entregar informes completos y cuentas claras de sus inversiones en el 2004, Planeación Nacional tomó la determinación de suspender el giro de regalías a 127 municipios.

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Por no entregar informes completos y cuentas claras de sus inversiones en el 2004, Planeación Nacional tomó la determinación de suspender el giro de regalías a 127 municipios.
Según la ley estos municipios de 22 departamentos debían entregar un informe de las inversiones hechas con las regalías, pero algunos solo entregaron datos parciales del 2003 y en otros casos ni siquiera dieron muestras de sus inversiones en el 2004.
EL departamento con mayor número de municipios sancionados es Antioquia con 18, seguido por Boyacá, sucre, valle del Cauca y cundinamarca.
El Departamento de Planeación Nacional tiene esta potestad desde que fue sancionado el decreto 195 de 2004, que le entregó funciones del Fondo Nacional de Regalías.

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